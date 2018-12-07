Состоят ли Рыбин с Сенчуковой в банде?

На прямой линии в "Аргументах недели" читатель из Тюмени спросил у лидера "Дюны" Виктора Рыбина, связан ли он и его группа с бандитами? Компания, в которой работает читатель, хотела пару лет назад пригласить артистов на корпоратив, но их отговорили этим бандитским прошлым...



- Слухов, конечно, много всяких и разных. Но ни в какой банде я не был. Закончил военно-морское училище, служил офицером в военно-морском флоте, играл джазовую музыку, потом мы создали нашу группу - весёлую, дурацкую. Но если совсем честно, среди ребят-гангстеров из 90-х друзья у меня всё-же есть. Ну а как их не могло быть? Ведь мы же вместе в школе учились, вместе росли. Но я к историям сомнительным никакого отношения не имею. Нас связывала всегда только дружба, и они нас оберегали от всяких «наездов» того времени. А вообще разве тюменские ребята бандитов боялись когда-либо? Никогда. Могли бы и пригласить «Дюну» с такой репутацией. Но если серьёзно, то и бандитских песен, пропагандирующих насилие, зло или бухло, у нас нет. Если внимательно послушать, там всё наоборот. Поэтому не бойтесь и зовите нас на выступления, - ответил Виктор Рыбин.



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