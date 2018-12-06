Виктор Рыбин знает, как не напиться на Новый год

Накануне затяжных новогодних застолий обыватели ищут рецепты, как дольше оставаться трезвым, чтобы не встретить приход Нового года лицом в салате оливье. В группе "Дюна" знают как, ещё бы, ведь у них есть песни про алкоголь, и даже море алкоголя.



Виктор Рыбин на прямой линии с читателями "Аргументов недели" признался, что пить не любит, раньше любил не процесс, а само состояние. Но подлечился и перестал злоупотреблять. Певица Наталья Сенчукова знает, что мужу в таком состоянии всегда плохо, может, поэтому он и не стал алкоголиком.



Рыбин рассказал, что его ещё тётка научила: хочешь выпить - поешь плотно. И правда, на сытый желудок вообще алкоголя не хочется, говорит артист.



Подробнее читайте в интервью звёздной пары в свежем номере "Аргументов недели".



