Сахалин

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Названа помеха наступлению армии Донбасса на отбитые ВСУ Краматорск и Славянск
2

В ДНР огласили уточненный прогноз о времени начала зимнего штурма Донбасса ВСУ
3

Обнародовано пророчество афонского старца о войне России и Турции в 2019 году
4

Воюющие в Донбассе ВСУ начали атаковать ЛНР неизвестными ополченцам боеприпасами
5

В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ

//Культура 13+

Чем отличается кино от домашнего видео?

5 декабря 2018, 13:10 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]

Чем отличается кино от домашнего видео?

Завершился первый кинофестиваль регионального кино «Островной экран». Его итоги подводит организатор форума, начальник мастерской «Европеец­азиат», сахалинский кинокритик Илья Шамазов.

Кинематографисты выросли

­ Как прошёл фестиваль?

­ В целом послевкусие от фестиваля очень хорошее. Самое главное, что с момента закрытия все конкурсанты пишут какие­то добрые слова, благодарят, и это лучший отзыв для любого организатора.

К этому мероприятию мы шли достаточно долго. когда я приехал на остров в 2016 году, мы познакомились с Дмитрием Понизовым, который делал форум «Сахалинский экран» любительского кино. Можно сказать, что сейчас мы возродили этот фестиваль в новом виде. Он нужен прежде всего для того, чтобы региональное кино знало, для чего оно существует.

Например, у патриарха сахалинского кино Аркадия Буленёва новых фильмов за три года не появилось. Потому что их банально некому показывать. Тратить время, энергию, средства, снять фильм и положить его в стол – это самое страшное, что может быть для творческого человека. Вариантов попадания таких работ на большие экраны, кроме как на фестивале, сегодня не существует.

Снятый уже давно фильм «Прикосновение» Аркадия Буленёва стал лучшим в категории «Большой экран», и режиссёр поблагодарил организаторов не столько за сам приз, сколько за возможность показывать свои работы. Это дало мотивацию для того, чтобы снимать и монтировать дальше. И я надеюсь, что на следующем фестивале «Островной экран», через два года, мы вновь увидим картины мэтра.

Фильм Сергея Асауленко «Полуостров Шмидта» получил специальный диплом жюри «За научно­-познавательное кино», его уже показали по телеканалу ОТВ. Когда-то автор обращался в различные телекомпании, предлагал свои фильмы, совершенно бесплатно: просто хотел, чтобы их увидели, но ему отказывали. И вот наконец его изумительную работу смогла посмотреть широкая аудитория. «Полуостров Шмидта» интересен по многим параметрам: это и краеведческая картина с большим количеством уникального материала, и фильм­-подвиг, так как обойти полуостров Шмидта сложно, это далеко, там есть труднопроходимые места, пришлось перемещаться на лодках. А они ещё и сняли интересно, с вкраплением каких­-то личных историй людей, которые там живут, а это тоже дорогого стоит. То есть зрители ещё и переоткрывают свой собственный край.

­ Как вы оцениваете общий уровень участников?

­ Очень высокий уровень, здесь я могу сослаться на мнение маститого жюри. Я немножко боялся, что оно будет смотреть свысока на региональных авторов, но люди воспринимали всё очень радостно и с большим удовольствием. Конкурсные работы, чистое экранное время которых составляет семь часов, они отсматривали 11 часов, потому что было много обсуждений. И откровенно слабых работ не было. Мы всё­ таки разбили их на «Большой экран» и «Малый экран». До фестиваля я думал, что, как отборщик, буду отправлять во вторую категорию возможно важные работы для автора, но в недостаточной степени зрительские. А в итоге туда уходил просто неформат, например музыкальные клипы и рекламные ролики, то есть всё то, что не является фильмами, при этом хронометраж не имел большого значения.

Некоторые говорили, ну как сравнивать художественные, документальные и анимационные ленты в одном конкурсе? А когда начинаешь смотреть, то критерии оценки становятся понятны, это цельность, хорошая драматургия прежде всего.

Вторая лига

 ­ Что такое конкурс «Сдвиг»?

­ Отдельный конкурс экшн­видео. Это такой мостик между съёмками в режиме «Мой день» и чем­-то большим. Жанр-то в общем простой, все что­-то так или иначе на сотовый телефон снимают. Но когда человек выходит на монтаж, начинает этот материал как­-то обрабатывать, раскладывать по полочкам, то он, на мой взгляд, делает шаг в сторону кинематографа.    Первый конкурс «Сдвиг» мы проводили в рамках фестиваля «Край света» в 2016 году, и с самого начала я был не очень доволен этими работами. Было много видовых роликов без монтажа, без каких-то внутрикадровых склеек. Например, летает квадрокоптер над озером Буссе, и ничего не происходит.

Или же, наоборот, это видео снято достаточно профессионально, но как видовое кино – показываются какие­-то достопримечательности, это не совсем экшн­видео в чистом виде. За два года конкурсанты выросли, они стали составлять свои микрофильмы из разных планов, разных способов съёмки, и смотреть их стало намного интереснее.

К примеру, в первой части работы Олега Епихина «Снежный экшн» можно наблюдать просто видовое кино, снятое с высоты коптера. Но потом появляется экшн­камера, где он герой­ покоритель хребта Жданко, и ты уже как зритель можешь сопоставлять себя с автором, который прошёл этот путь.  И такое кино, помимо всего прочего, мотивирует приехать на Сахалин, пройти определёнными маршрутами и тропами, и это одна из задач экшн­видео. Это уже вполне себе кино, «Сдвиг» можно было растворить в основном конкурсе «Островного экрана», но будет лучше, если эти авторы сами осознают, что переход в высшую категорию для них по сути уже состоялся. И следующий шаг – добавить какой­-то сюжет и рассказать историю, неважно, про себя или кого­-то другого.

Плёнка – не главное

­ На фестивале были фильмы, снятые на киноплёнку?

­ Нет, ну, конечно, на региональных кинофестивалях ни о какой плёнке речь давно не идёт, все снимают на цифру. Именно поэтому форматы немного размываются. У нас был случай, когда ролик был подан на основной конкурс, но был отправлен на «Сдвиг» в экшн­видео. Это фильм «Я машина» Сергея Королёва, очень забавная работа. Потому что человек снял сам себя на телефон в то время, как он идёт по заснеженной улице, смонтировал всё это с динамическим аудиорядом и какими­-то ассоциациями по поводу автомобилей, транспорта. Он всё время говорит: «Я машина, я машина».

Ну, в общем, это шутка. Чего не хватило? Заданных условий, то есть если бы зритель понимал, что это всё происходит на Сахалине, что здесь зимой сильные снегопады и люди ходят по проезжей части, то всё бы встало на свои места и шутка была бы понятой. Это и есть главное отличие видео от кино. Когда ты даёшь больше вводных данных или не даёшь, но прячешь загадки. Иногда зрителю хочется их разгадывать – так кино сделано. Вот кинематографическое в данном случае рождается там, где есть работа оператора, когда картинка подчиняется некоей мысли, не пленка делает кино.

­ А игровые фильмы на фестивале были?

­ Их было меньше. Снимать игровое кино все-таки дороже, это требует большего количества участников процесса: актёрской труппы, гримёров, звукорежиссёров. А дорогим кино на Сахалине не может быть по умолчанию, потому что откуда авторам брать большие деньги?  В кино никто не верит, потому что оно не доходит до зрителя. И потенциальные продюсеры спрашивают, почему они должны вкладывать в это кино деньги? Кто его увидит? Что они с этого получат?

­ Жюри было единодушно в своем мнении по поводу того, кому вручить Гран­при?

­ Абсолютно! Никаких сомнений не было. Картину «Гиляка» режиссёра Мелиссы Маляржик буквально пересмотрели несколько раз, задали оператору вопросы по оптике, ещё каким-то нюансам, благо была такая возможность. Почему этот фильм понравился больше всех? Потому что изумительный герой, вот как раз в этой ленте есть загадки, которые тем не менее указывают на мир героя, его раскрывают и развивают. Это и есть признак большого кино.

При этом фильм документальный, вообще сегодня разделять игровые и неигровые фильмы не вижу особого смысла. Есть такой парадокс – игровое кино честнее. Потому что в документальном фильме автор работает как бы с реальным сюжетом, но при этом его подача всё равно авторская, он прячется за документальную историю. А в игровом кино нужно всё сочинить, тут уже не спрячешься за другого человека, ты сам отвечаешь за то, что ты придумал и снял. Поэтому оба этих мира существуют по одним и тем же правилам, которые определяются нормами и законами драматургии.

Справка

Победители фестиваля «Островной экран»:

Гран-при фестиваля – фильм «Гиляка», режиссёр Мелисса Маляржик.

Лучший фильм в категории «Большой экран» ­ «Прикосновение», режиссёр Аркадий Буленёв.

Приз за лучший фильм в категории «Малый экран» ­ Антон Дока, фильм Dead Island.

Гран-при конкурса экшн­видео «Сдвиг» ­ Максим Иванов, фильм «Сахалинская рыбалка – 2018».

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

В Южно-Сахалинске прошла выставка собак

В Южно-Сахалинске прошла выставка собак 13:15

В минувшую субботу в Южно-­Сахалинске состоялась специализированная выставка северных ездовых собак «Снежные псы Сахалина–2018». Организатор выставки – сахалинская региональная общественная организация Клуб собак всех пород «Бэст». >>
Альтруистам прочат счастье

Альтруистам прочат счастье 13:13

В конце каждого года принято составлять различные гороскопы, самыми популярными в России являются зодиакальный и китайский, но не многие знают, что давно существует славянский гороскоп, который гораздо ближе нам по духу. О том, какие характеристики он даёт людям, рождённым под тем или иным знаком, и о том, каким ожидается наступающий год, рассказывает сахалинский астролог Александр Ревякин. >>
Чем отличается кино от домашнего видео?

Чем отличается кино от домашнего видео? 13:10

Завершился первый кинофестиваль регионального кино «Островной экран». Его итоги подводит организатор форума, начальник мастерской «Европеец­азиат», сахалинский кинокритик Илья Шамазов. >>
Государство профинансирует модернизацию овощехранилищ

Государство профинансирует модернизацию овощехранилищ 12:02

В Сахалинской области планируют модернизировать овощехранилища. Для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств островного региона предусмотрена государственная субсидия в размере 50 процентов от стоимости современных климатических систем. >>
Регион получит больше 43 миллионов рублей на технопарки

Регион получит больше 43 миллионов рублей на технопарки 12:01

Сахалинская область получила право на финансовую поддержку по итогам всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование». Благодаря этому в 2019 году из федерального бюджета будет выделено более 43 миллионов рублей в виде субсидий на развитие технопарков. >>
Сахалин активно готовится к «Детям Азии»

Сахалин активно готовится к «Детям Азии» 30.11 13:59

Познакомиться с главными азиатскими звездами горнолыжного спорта, увидеть столицу Аргентины во время грандиозных соревнований и научиться быть в нескольких местах одновременно – всё это о волонтёрах первых зимних международных Игр «Дети Азии». >>

//Новости МирТесен



Как на Сахалине развивается социальный фитнес

Как на Сахалине развивается социальный фитнес 30.11 09:22

Вряд ли кто-то из нас не слышал о проекте «Социальный фитнес». В последние годы уникальный волонтёрский проект реализуется не только в Южно-Сахалинске, но и далеко за его пределами. Развиваясь год от года, принося пользу обществу, движение привлекает внимание людей любого возраста и физической подготовки. >>
В Сахалинской области подвели итоги лососёвой путины 2018 года

В Сахалинской области подвели итоги лососёвой путины 2018 года 28.11 13:10

Традиционно в конце осени итоги лососёвой путины подводят в разных регионах Дальнего Востока, в том числе и в Сахалинской области. К концу октября рыбаки островного региона добыли свыше 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет – более 85,5 тысячи тонн. >>
Новое производство будет построено на Кунашире

Новое производство будет построено на Кунашире 28.11 13:09

На курильском острове Кунашир в Сахалинской области создаётся высокотехнологичное производство по глубокой переработке рыбы стоимостью более миллиарда рублей. >>

//Новости СМИ2

В Сахалинской области проходит акция «Безопасный лёд»

В Сахалинской области проходит акция «Безопасный лёд» 28.11 13:01

Для того чтобы предотвратить провалы людей и техники под лёд, а также не допустить случаев отрыва льда с людьми, в Сахалинской области проводится межведомственная акция «Безопасный лёд». >>
Секреты мотивации

Секреты мотивации 28.11 13:00

Делегация Сахалинской области вернулась из Москвы, где проходил финал IV Национального чемпионата «Абилимпикс». Ребята привезли с собой одно золото, два серебра и две бронзовые награды. >>
Абсолютный педагог

Абсолютный педагог 28.11 12:59

В Сахалинской области завершился очередной конкурс «Учитель года». По результатам состязаний абсолютным победителем стала преподаватель бухгалтерского учёта Сахалинского промышленно­экономического техникума Екатерина Медвидь из Южно-­Сахалинска. >>
В СахГУ открылась модульная школа волонтёров

В СахГУ открылась модульная школа волонтёров 28.11 12:17

Теперь добровольцы Сахалинской области смогут пройти профессиональную подготовку в рамках обучения в школе волонтёров на базе Сахалинского государственного университета. Как сообщает пресс-­служба правительства региона, процесс обучения будет рассчитан на двести ребят, в число которых входят школьники, студенты и учащиеся колледжей. >>
Профилактика болезни сердца и сосудов – возможность избежать инфаркта

Профилактика болезни сердца и сосудов – возможность избежать инфаркта 21.11 15:32

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, ишемическая болезнь сердца и инсульт занимают два первых места в мире в рейтинге смертности. Только за один 2015 год эти заболевания стали причиной смерти 15 миллионов человек. В России и мире идёт активная борьба с сердечно­-сосудистыми заболеваниями, создаются новые центры, закупается современное оборудование для своевременной диагностики и лечения. >>
Мусор вынесут отдельно

Мусор вынесут отдельно 21.11 15:10

Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора. Это обязательная процедура как для физических, так и для юридических лиц, которая является частью реформы системы по обращению с ТКО. Преобразования направлены на улучшение экологической ситуации на Сахалине и Курилах. >>

//Новости ADWILE

Выхаживают даже 500­-граммовых!

Выхаживают даже 500­-граммовых! 21.11 15:09

Ещё одна хорошая новость под конец года – в Сахалинской области достигнут один из самых низких показателей младенческой смертности по стране. Он примерно вдвое ниже среднероссийского – 2,4 случая на тысячу родившихся против 5,2 в среднем по России. >>
Поронайскую школу защитили от землетрясений

Поронайскую школу защитили от землетрясений 21.11 15:05

В Поронайске к новому году завершится сейсмоусиление школы № 7. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет почти 92 процента. >>
За три года в Сахалинской области построено 36 многоэтажек

За три года в Сахалинской области построено 36 многоэтажек 21.11 14:57

Отдельно нужно рассказать о строительстве арендных домов и льготной ипотеке, которая активно развивается в Сахалинской области. За последние три года на ипотечное кредитование из областного бюджета было выделено более миллиарда рублей. >>
Строительная отрасль Сахалинской области подводит итоги уходящего года

Строительная отрасль Сахалинской области подводит итоги уходящего года 21.11 14:00

В конце каждого года принято подводить итоги. Это делают как отдельные граждане, так и организации, в том числе и министерства. Не остаётся в стороне и министерство строительства Сахалинской области, тем более что ему есть что рассказать. >>
14 ноября в России отмечается День социолога

14 ноября в России отмечается День социолога 14.11 13:49

Этот праздник, правда, пока официально не утверждён. Социология – наука, которая рассматривает устройство и развитие общества, его структуры, раскрывая отношения и закономерности. В конце XX века широкое распространение и значительную популярность получили социологические опросы. >>
Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей

Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей 14.11 13:42

Теперь сахалинцы смогут подняться на «Горный воздух» на своем автомобиле. В рамках развития ТОР «Горный воздух» строится большая парковка на 515 машино-­мест, заехать на которую можно будет по новой асфальтированной дороге. Обо всем этом нам рассказал заместитель руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Евгений Пулинец. >>

//Новости партнеров

Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга

Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга 14.11 13:39

Сахалинская область планирует войти в число 30­-ти регионов - лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Такую задачу озвучили в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, посвященном теме улучшения делового климата на Сахалине и Курилах. >>
Для чего нужны государственные архивы?

Для чего нужны государственные архивы? 14.11 13:39

В нашей жизни постоянно происходят какие-­то изменения: рождаются дети, умирают близкие люди, меняются работа и место жительства, мы строим новые дома. Все это в современном мире фиксируется на бумаге. Не все документы человек может сохранить в течение длительного времени. И здесь на помощь приходят архивы. О том, что в них хранится и чем они занимаются, рассказывает директор Государственного исторического архива Сахалинской области Сергей Чарочкин. >>
Будем с молоком и мясом

Будем с молоком и мясом 14.11 11:51

Совхоз «Корсаковский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию крупной молочно-­товарной фермы. Современное аграрное производство построено с нуля в селе Раздольном Корсаковского района. Планируется, что при выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать более семи тысяч тонн молока и 200 тонн мяса для жителей Сахалинской области. >>
В Пхохане прошёл Первый российско-­корейский форум

В Пхохане прошёл Первый российско-­корейский форум 14.11 11:25

В городе Пхохан, расположенном на юго­востоке Республики Корея, состоялся Первый российско-­корейский форум, на котором Сахалинская область представила свои инвестиционные проекты. >>
Какие факторы влияют на наполняемость рек и вылов лососёвых

Какие факторы влияют на наполняемость рек и вылов лососёвых 08.11 06:58

Многие сахалинцы помнят провальную, вопреки прогнозам, лососёвую путину 2015 года. Как составляются прогнозы по рекомендованному вылову лососёвых и насколько они точны? Об этом рассказывает заведующий лабораторией лососёвых рыб СахНИРО Виталий Никитин. >>
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 08.11 06:57

Из-­за наступления холодов осенью увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ. К зиме снижается иммунитет организма, поэтому так легко становится подхватить инфекцию и заработать больничный. Но одно из самых страшных заболеваний – пневмония. Все мы знаем, что от этой болезни нередко умирают. Так что же это за заболевание, почему оно появляется и как его предотвратить? >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры