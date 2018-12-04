Захар Прилепин назначен заместителем худрука МХАТа

Кадровые перестановки произошли в Московском художественном академическом театре имени Горького. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о назначении новым руководителем МХАТа продюсера и театрального режиссера Эдуарда Боякова.

На встрече с труппой и сотрудниками театра глава Минкульта объявил о назначении заместителем художественного руководителя театра по творческой работе актера Сергея Пускепалиса, а заместителем худрука по литературной части писателя Захара Прилепина.

Советник президента РФ Владимир Толстой, также присутствовавший на встрече с коллективом театра, сообщил, что действующий руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра. "...Ей в помощь придет команда молодых, энергичных людей, которые смогут придать дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", – цитирует его РИА Новости.

Толстой добавил, что Доронину попросят возглавить художественный совет театра.

"... театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята", — пообещал глава Минкульта Владимир Мединский.