Скончался писатель Андрей Битов

Стало известно, что сегодня на 82-м году жизни скончался Андрей Битов – русский писатель, один из основоположников постмодернизма в русской литературе. Он умер в Бауманской больнице.

«Плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», - сообщила в своем фейсбуке литературный критик Галина Юзефович.

Андрей Георгиевич Битов родился в 1937 году в Ленинграде. Член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств. В Советском Союзе считался «неблагонадежным» после того, как его роман «Пушкинский дом» был опубликован в США. Издавал бесцензурный альманах «Метрополь», который запрещали печатать вплоть до 1986 года.