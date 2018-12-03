СМИ: Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку

В СМИ в понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что всемирно известный французский актер Жерар Депердье в настоящий момент занимается оформлением прописки в российском Новосибирске.

Согласно некоторым данным, артист прибыл в Новосибирск и уже подал заявление на получение прописки, пишет сегодня издание "Тайга.инфо". Чуть позже у Депардье якобы запланирована встреча с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым, кроме того, он встретится с губернатором Андреем Травниковым.

Напомним, пять лет назад Жерар Депардье официально стал гражданином Российской Федерации – тогда ему предоставили прописку в Саранске.