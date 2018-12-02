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Где после смерти Вишневской и Ростроповича всплывают деньги гениев?
2 декабря 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
В своё время мэр Москвы Юрий Лужков построил на Остоженке Центр оперного пения для Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Огромный особняк обошёлся городу в сумму около миллиарда долларов. Однако после смерти звёздной четы по их завещанию Центр оперного пения не вернётся в собственность Москвы, а будет продан на аукционе Сотбис.
Незадолго до этого на том же престижном аукционе продана виолончель маэстро работы Джованни Гваданини, ученика великого Страдивари, за 2 047 000 млн долларов.
Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, если бы у Российского национального музея музыки были бы деньги, он бы с удовольствием пополнил бы этим экспонатом свою уникальную и легендарную коллекцию. "Наивно было бы рассчитывать на подарок мастера... Все знали и знали всегда - у Ростроповича ум спекулянта. "Пулковские авиалинии" и губернатор Санкт-Петербурга, думаю, на всю жизнь запомнили случай, когда Ростропович пытался перевезти пюпитры, не заплатив за них", - пишет Караулов.
Что касается особняка на Остоженке, то, по словам Караулова, в нём пением занималось всего 8-10 человек, на верхнем этаже располагались апартаменты семьи Ростроповича-Вишневской, а нижние сдавались в аренду. К тому же на том же Сотбис будут проданы изделия русского фарфора, персидские ковры, разные предметы интерьера и дорогих пород дерева из этого же особняка. Журналист также приводит невероятную "мебельную историю": "Царский буфет из Ипатьевского дома в Свердловске. Кажется, в 98-ом году Ростропович давал там концерт. Так вот, этот самый буфет был гонораром Ростроповича. После расстрела царской семьи все предметы их интерьера разошлись по городу. Буфет попал в собственность филармонии. Ростропович увидел его и сразу всё понял, уже через две недели фурой этот буфет был доставлен на его дачу. Не знаю, может и буфет тоже окажется на торгах Сотбис", - пишет Караулов.
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