//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Иван Добронравов впервые стал отцом
- Известный экстрасенс рассказала, за кого выйдет замуж Бузова
- Федор Добронравов знает, что жена должна говорить мужу
- Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм выступит в Москве
2 декабря 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Американский джазовый барабанщик-виртуоз, пионер жанра джаз-фьюжн Билли Кобэм выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 8 декабря. Концерт с участием ансамбля Crosswinds Project открывает абонемент «Величайшие барабанщики мира».
Билли Кобэм – барабанщик, перкуссионист, композитор, продюсер и педагог, один из основоположников жанра фьюжн. Мировая слава пришла к нему в 1970-е после выступлений с Майлзом Дэвисом, Джоном Маклафлином и Mahavishnu Orchestra. Его знаменитый альбом Spectrum (1973) был признан лучшей записью джаз-рока по версии Billboard. И по сей день он не только сохраняет статус классики фьюжн, но и пользуется большой популярностью у слушателей. Сегодня на счету Кобэма свыше 100 выпущенных альбомов и 30 самых разнообразных музыкальных премий. Тем не менее, музыкант подчеркивает, что предпочитает игре в студии «живое» выступление перед своими слушателями. «Студия дает вам слишком много вариантов: вы можете вернуться, и вы можете выбрать – сделать что-то так или иначе. Но когда вы играете вживую, ваша цель состоит в том, чтобы выразить себя через музыку таким, какой вы есть сейчас. А ведь это самое ценное», – говорит музыкант.
Кобэм сотрудничал с такими корифеями рока и джаза рубежа тысячелетий, как Джордж Бенсон, Карлос Сантана, Питер Гэбриэл, Стэнли Кларк, Марк Алмонд, Сонни Роллинз, Куинси Джонс и многими другими. Смешение разных стилей стало фирменным знаком исполнительской манеры Билли Кобэма. С начала 2000-х его игра обогатилась приемами и звуковыми эффектами acid-jazz, архаическими африканскими ритмами. «Джаз – это, прежде всего, свобода, – заявляет артист. – Свобода духа, мысли и, конечно, импровизации. Вы можете быть армянином, китайцем или норвежцем – если у вас достаточно фантазии и техники и есть что сказать людям, то говорите! И будьте уверены – вас поймут».
Сегодня музыкант активно гастролирует с ансамблями разного состава, преподает. Автор ряда обучающих пособий, он стал кумиром и абсолютным авторитетом для тысяч барабанщиков по всему миру. Многие из изобретенных или собственноручно усовершенствованных Кобэмом ударных инструментов носят его имя и считаются суперэлитными.
В декабре 2017 года Билли Кобэм принял участие в праздновании 15-летия Московского международного Дом музыки. Фееричное выступление артиста завершило грандиозный гала-концерт с участием мировых звезд исполнительского искусства. Новый проект легендарного барабанщика даст возможность гостям ММДМ вновь понаблюдать за его скоростными брэками и насладиться головокружительными соло.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море
//В мире
Трамп согласился не поднимать с января пошлины в отношении Китая
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
В Госдуме хотят упростить украинцам получение российского гражданства
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
Экс-глава немецкого МИД обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Полиция Нью-Йорка разыскивает парня за неудачное предложение руки и сердца
//Культура
Легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм выступит в Москве
//В мире
Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри
//В мире
//Общество
//В мире
Путин оценил итоговую декларацию саммита G20 в Буэнос-Айресе
//В мире
Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего
//Политика
Путин: Западу нечего возразить на аргументы РФ по Керченскому проливу
//Армия
//В мире
//В мире
Посольство РФ в США приспустило флаги в связи со смертью Буша-старшего
//Здоровье
Медики объяснили необходимость включить в свой рацион спаржу
//Общество
//В мире
//В мире
Ветеран АТО рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе: "грабили и расстреливали"