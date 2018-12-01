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Лоза высказался по поводу отказа Ротару от выступлений в России
1 декабря 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отказ певицы Софии Ротару от выступлений в России из-за военного положения на Украине. Он считает, что каждый человек имеет право на выбор.
Как отметил Лоза в беседе с корреспондентом РЕН-ТВ, у Софии Ротару, вероятно, есть веские на то причины. Это ее выбор удобной формы существования. Осуждать и обсуждать решение Ротару никто не имеет права.
Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» проходит музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена София Ротару, но ее представитель сообщил, что певица выступать не будет. Это связано с введением военного положения на Украине.
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