Лоза высказался по поводу отказа Ротару от выступлений в России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отказ певицы Софии Ротару от выступлений в России из-за военного положения на Украине. Он считает, что каждый человек имеет право на выбор. София Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения

Как отметил Лоза в беседе с корреспондентом РЕН-ТВ, у Софии Ротару, вероятно, есть веские на то причины. Это ее выбор удобной формы существования. Осуждать и обсуждать решение Ротару никто не имеет права.

Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» проходит музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена София Ротару, но ее представитель сообщил, что певица выступать не будет. Это связано с введением военного положения на Украине.