Актер Валентин Гафт заявил, что для него любой день может стать последним

83-летний актер Валентин Гафт, которые в течение нескольких лет страдает от болезни Паркинсона, заявил, что доживает свой век. Артист, однако, хочет работать, пока у него есть силы на свое любимое дело.

По словам Гафта, он прекрасно понимает, что ему "осталось мало". Более того, Валентин Иосифович считает, что в его возрасте неудобно ходить к врачам и жаловаться. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова актера, любой день может стать последним. "Тогда друзья придут и поплачут", – отметил Гафт.

В настоящий момент главной опорой и поддержкой для артиста является его супруга Ольга Остроумова, с которой они состоят в браке уже четверть века.