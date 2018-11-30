Концерты «Аквариума» и «Машины времени» в Киеве могут не состояться
30 ноября 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Поскольку Петр Порошенко ввел запрет на въезд в страну россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, концерты Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые должны пройти в Киеве в декабре, теперь под вопросом.
Лидеры популярных групп "Аквариум" и "Машина времени" старше 60, а вот их музыканты подпадают под запрет.
Борис Гребенщиков ответил на звонок корреспондента Федерального агентства новостей, но сразу заявил, что у него «нет ни секунды на разговор», он болен.
Андрей Макаревич сообщил, что есть два варианта развития событий: группа либо поедет в Киев, либо не поедет. Зависеть соответствующее решение будет от того, дадут ли украинские власти разрешение на въезд в страну.