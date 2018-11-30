Ольга Остроумова травмировала ногу на репетиции спектакля

В Театре имени Моссовета состоится спектакль с участием популярной 71-летней актрисы Ольги Остроумовой, в котором ей досталась одна из главных ролей. На одной из репетиций постановки актриса получила травму.

Травму Остроумова получила во время сцены, когда ей нужно было спрыгнуть с платформы, где находился уходящий в печь гроб. Премьера спектакля могла быть сорвана, но сын Остроумовой Михаил Левитин, который является постановщиком пьесы, немного изменил образ героини своей матери, и у престарелой авантюристки Августы появилась трость, сообщает "7 дней". Но за несколько дней до премьеры Ольга Остроумова отказалась от "палки", поскольку "Августа не может быть немощной".