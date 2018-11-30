Актер Мартиньш Вилсон: Меня долго кидало из стороны в сторону

Зрители постарше, конечно, помнят прибалтийского актера Мартиньша Вилсонса по множеству советских картин и российских картин: «Интердевочка», «Посольство», «Когда сдают тормоза», «Красная капелла». Но мало кто знает, что очень популярный в 80-е годы латышский актер родился в Магаданской области, в семье ссыльных – поляка и латышки. Да, родом он из Сибири, но вырос, на родине своей мамы – в Латвии. Миллионы зрительниц влюбились в него после фильма «Мираж». Критики называют его «латвийский Бельмондо», а сам Мартиньш считает, что главное в жизни – тепло родного дома.



- Мартиньш, мне всегда было интересно узнать, а вы проходили кастинг на роль Эла в фильме «Мираж»?

- Конечно. Только тогда это назывались «пробы». Претендентов было очень много и все замечательные актеры. Но выбор пал на меня. Конечно, я прекрасно понимаю, что фильм «Мираж» дал мне популярность и сделал меня востребованным актером. Очень хорошо помню, как после выхода картины, я не мог свободно передвигаться по городу: останавливали, просили автограф, сфотографироваться, смотрели вслед. Да, это было приятно, но очень утомительно.

- Вы помните тот момент, когда вам сказали, что вы утверждены на главную роль?

- Разумеется! Я сам позвонил на киностудию, чтобы узнать о результатах. Позвонил и совершенно спокойно спросил: «Что решили насчет меня?» Нет, я особо не волновался, но было, честно, очень интересно! Меня поздравили! И началась работа. Режиссер картины Алоиз Бренч был очень серьезным человеком: он держал группу в «железных» руках. Помню, что подошел ко мне, и говорит: «Посмотри на свое лицо! Им можно детей пугать! Мягче, мягче». Конечно, это была шутка, но для меня все замечания режиссера были важны. Если честно, то приятно то, что фильм помнят и знают, но у меня же есть много других интересных картин!

- Например, вы сыграли президента Каледонии в сериале «Посольство». Отлично сыграли!

- Спасибо. Интересный сюжет картины. Спасибо российским режиссерам, что не забывают меня. Мне нравится работать в России. А что касается «Посольства», то я помню, что звонок застал меня в деревне…Мне позвонил ассистент режиссера и рассказал, что решили снять картину о дипломатах. Конечно, я задал вопрос о….политике. Картина же о российских дипломатах. Но, оказалось, что главная тема – человеческие отношения. А еще я подумал, что никогда не играл президентов! Почему бы не попробовать? Что было сложным для меня в «Посольстве»? Для меня не совсем ясным был текст: ты одновременно и сказал что-то, и не сказал ничего! И вроде речь правдивая, но нет ничего конкретного. Но ведь так политики, дипломаты общаются.

- Мартиньш, вам не жаль, что перестала существовать рижская киностудия? Какие замечательные актеры там работали, какие чудные фильмы снимали!

- Конечно! Конечно! Жаль! Но я понимаю, что все проходи, все претерпевает изменения. Что говорить об этом? Это просто жизнь. Так бывает!

- По этой причине вы, видимо, не так уж и часто появляетесь на латвийском ТВ? Нет киностудии и нет съемок!

- Почему нет съемок? В Латвии снимаются сериалы, но все дело в финансах. Возможно, я актер избалованный. У меня нет времени бегать за копейки! Лучше вообще не получать ничего, чем 100 евро за съемочный день, потому что это унизительно. Если у меня есть свободное время, то я трачу его на семью или на свою компанию Vilsons Production.

- У вас есть своя продюсерская компания. Расскажите о ней.

- Идея создания чего-то своего у меня возникла давно. Еще в конце 90-х я осуществил свою мечту и создал свой театр в Лиепае. Там я был и режиссером, и художественным руководителем. Это замечательно, когда чувствуешь себя свободным и независимым! Но бывает… все упирается в деньги: когда просчитал доходы и расходы, то понял, что мне придется заплатить приличную сумму, чтобы сохранить театр, а у меня не было такой суммы. Пришлось расстаться с этим детищем. А что касается продюсерского центра, то пока дела идут неплохо. Поставили спектакль «Клев», который идет на русском языке. Я играю и Арнис Лицитис. Эта забавная комедия о судьбе двух мужчин. Автор пьесы - Раса Бугавичуте – Пеце, а на русский язык ее перевел я сам. Не буду лукавить, но создание своего дела – желание работать на себя. И в этом нет ничего странного. У меня большая семья, которую нужно обеспечивать! Но и деньги не всегда решают главную роль! Хочется творчески реализоваться. Для актера это очень, очень, очень важно.

- Для вас всегда была важна семья? Я уточню: карьера или дом?

- Конечно, семья. Хорошо, когда у актера сложилась карьера, но творческая жизнь – субстанция не всегда постоянная. Например, если ты на месяц «выпал» из профессии, то считай, что тебя практически забыли. Поймите, искусство – не реальная жизнь! Настоящая жизнь – семья! Мне наконец-то повезло! У меня потрясающая и умная жена. Надеюсь, что Зане моя последняя любовь. Долго меня жизнь кидала из стороны в сторону…Но судьба подарила мне Зане.

- Вы человек ревнивый, эмоциональный?

- Был такой грех! Но Зане действует на меня успокаивающе. Вообще, я заметил, что произвожу на многих людей не совсем приятное впечатление…Меня почему-то считают недоступным, резким. Меня это несколько удивляет! Например, возникает спор! Я не хочу участвовать в каких-то разборках и…ухожу. Потом возникают вопросы ко мне: « Ты развернулся и ушел!» Да, ушел! И что? Но я же и возвращаюсь! И сердиться не могу дольше одного дня. Зачем тратить время на негатив! Живи тут и сейчас! Живи с улыбкой!

- Вы хороший отец?

- Самое смешное, что я не знаю никакого секрета воспитания детей. Я вообще не понимаю, как дети взрослеют. Считаю, что родители должны исключительно на своем примере, поступках воспитывать свое продолжение. Дети – впитывающие губки! Конечно, я беспокоюсь о своих детях. Мне нужно всем помогать, я за всех переживаю, но воспитывать не умею. Хочу, чтобы они росли свободными в своих мыслях, поступках людьми. Несли ответственность за свою жизнь!

- Мартиньш, скоро праздники! Пожелайте читателям « АН» что-то светлое, доброе! Дайте им прогноз на добро!

- Здоровья, счастье, благополучие – важные и нужные слова…. Но я хочу пожелать улыбок в душе и мирного небе. Говорите людям добрые слова, хвалите своих близких, целуйте детей на ночь! У вас, дорогие читатели, будет все замечательно в новом году! Люблю вас! Мартиньш Вилсонс!



