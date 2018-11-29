55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые женился

Всемирно известный американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Согласно последней информации, избранницей 55-летнего деятеля культуры стала израильская модель и певица Даниэла Пик.

Бракосочетание состоялось в минувшую среду в Лос-Анджелесе. Церемония была весьма скромной: невеста выбрала элегантное белое платье с фатой и небольшую тиару, а жених прибыл на мероприятие в обычном черном костюме, сообщает в четверг, 29 ноября, издание People.

Известно, что Тарантино и Пик познакомились в Израиле девять лет назад и начали встречаться. Чуть позже они расстались, а в 2015 году решили воссоединиться.