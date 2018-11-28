Осенние премьеры Берлина

Осень-2018 порадовала заядлых театралов Берлина интересными и яркими оперными премьерами. Deutsche oper представила «Воццека» Алана Берга и «Средство Макропулоса» Леоша Яначека, а Staatsoper Berlin удивила «Трубадуром» Джузеппе Верди в постановке Филиппа Штольца.

'Трубадур' является одной из самых любимых и популярных опер Верди. Эта опера стала личным триумфом композитора и положила конец его неудачам. В основе оперы лежит героическая история любви между Леонорой и ее трубадуром Манрико на фоне мрачных событий в Испании 15-го века. Роскошные мелодии, меридиональные цвета музыки и трогательные арии, в частности Леоноры, достигают глубины, которая значительно превышает возможности звука бельканто. В Staatsoper BerlinиТрубадур поставили Эун Сун Ким и Филипп Штольц, сценограф Мара Курочка, художник Конрад Рейнхард. Дружной. Слаженной и дружной командой они создали праздник не только на сцене, но и в душе каждого зрителя, оказавшего в этот вечер в театре. Особенно порадовали Владислав Сулимский (граф Луна), Людмила Монастырская (Леонора). Яркое исполнение и драматизм созданных ими образов позволило “Трубадуру” подняться до драматический высот, благо музыкальная партитура и дирижерское прочтение Марко Летония выше всяческих похвал.







Другая значимая премьера - Воццек в Deutsche oper. Эта мрачная история, обогащает картину современного театра двумя образами обездоленных — Воццека и его жены Мари, олицетворяющими порочное общественное устройство. Албан Берг, создав свой шедевр (впоследствии ставший поистине притчей во языцех), победоносно разрешил рискованный спор между музыкой и театральными законами. В классическую фору он поместил противоположный материал, который, на первый взгляд, распадается, а, оказывается, что обретает иные формы и смыслы. Эту музыкальную эпоху олицетворяет драма солдата и Мари. Музыка в «Воццеке» собрана в опере как коллаж по частям и кусочкам. Таким приемом Берг покорил музыкальную общественность. Это же удалось Джохану Рейтеру (Воццек), Елене Жидковой (Мари). Их глубокое проникновение в образы заставляет не только сопереживать, но восхищаться. А такие инструментальные формы, как соната, пассакалья, марш, рондо, симфония, инвенция, колыбельная, являются опорой всей оперной конструкции. Вокальная линия, то резкая, то угловатая, то жалобная, изображающая мучительный бред. Дирижер под руководством Дональда Рунниклеса. создает волнующий, жгучий образ деформированной реальности. Опера Берга обращается к галлюцинативному беспамятству, а в постановке Оке Андреса Тандберга к эротизму и даже сексуальности. В этом весь Албан Берг и его гениальный «Воццек».







Совершенна другая история с оперой Леоша Яначека «Средство Макропулуса». Либретто написано по пьесе чешского классика Карла Чапека. На сцене драматических театров это пьеса выглядела как яркая и неожиданная комедия. На оперной же - как драматическое действо. Режиссер Давид Херманн, сценограф Тереза Райдер и художник по костюмам Кристоф Хетцер похоже переусердствовали и зацепиться на сцене не за что. Все очень скромно, бюджетно и блекло. Чего нельзя сказать и дирижерской версии Марко Летония. Его взгляд на партируру и музыку Леоша Яначека добавлял на сцену яркие и колоритные краски и опера «Средство Макропулуса» оживала и радовала.