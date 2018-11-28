Челябинские улицы заговорят стихами

На волнах советского радио бытовал жанр, когда артисты первой величины начитывали из эфира в эфир целые пьесы, рассказы, повести, не говоря уже о лаконичной лирике. Отголоски тех лет сегодня можно расслышать разве что в аудиокнигах. А теперь еще и в новой эксклюзивной рубрике «Стрит Радио» с ностальгическим названием «Забытый жанр», которая стартует со 2 декабря.

Проект «Забытый жанр» – это серия радиопрограмм, в которых известные, а порой и не очень известные люди города и страны читают стихи под музыкальное сопровождение. Скажете, пора «поэтического бума» 60-70-х годов минувшего века ушла безвозвратно? Интерес не то что к поэзии, но к литературе в целом уже не тот, что раньше? Можно, конечно, стенать на этот счет, а можно попробовать вернуть хотя бы частичку «давно минувших дней».

И все-таки будет ли востребована новая, хорошая забытая рубрика? Сотрудники «Стрит Радио» верят, что да. Если бы не верили, то, вероятно, и не затеяли бы подобного. Надеются также, что у старшего поколения родится своя эмоциональная обратная связь, а у молодежи – свой «feedback». Просто потому, что поэтические баттлы среди молодых авторов – нынче в топе.

Кроме того, многое, по-видимому, будет зависеть от репертуара и чтецов. А среди них – политики и спортсмены, музыканты и актёры, бизнесмены и представители иных профессий и занятий, да и вообще сплошь интересные личности. И даже иностранцы, которые будут читать для челябинцев любимые стихотворения на родном для себя языке (спасибо тесному сотрудничеству «Стрит Радио» и ЮУрГГПУ).

Первый блок программ стартует уже 2 декабря. Стихи о родной стране прочитают представители Чили и Китая. В роли чтеца также выступит Владимир Сафонов, бывший ведущий программы «Личное мнение», а ныне начальник управления информационной политики городской администрации. Нельзя не упомянуть и директора челябинского лицея №31 Александра Попова. Он выступит со своими интригующими, самобытными авторскими произведениями.

Кстати, производством и подготовкой программ к вещанию занимаются профессиональные музыканты и звукорежиссёры. Сначала в студии записываются чтецы. Затем скрупулезно подбирается музыкальное сопровождение: иногда – из готовых произведений, имеющихся в запасниках «Стрит Радио», а иногда музыка рождается здесь и сейчас. Думается, что радиослушатели обязательно почувствуют тот творческий процесс, который царил в студии на момент записи.

А вот услышать рубрику можно будет на всех уличных площадках «Стрит Радио», за исключением разве что торговых центров. Жаль, но люди, бегущие за покупками, не очень-то расположены прочувствовать всю красоту момента. В ротации будут сразу шесть выпусков, в течение дня в разном порядке. Послушать поэзию в тишине и комфорте, например, за чашечкой кофе, можно и на сайте «Стрит Радио».

Создатели рубрики надеются, что «пробы пера» придутся по душе не только им самим и новоиспеченным чтецам, но и челябинским радиослушателям. А значит, «Забытому жанру» – быть.