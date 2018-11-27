Оперный певец порвал рот во время спектакля

Тенор из Уфы Ильгам Валиев получил серьезные повреждения лица во время спектакля "Кармен" в Екатеринбургском оперном театре. Поклонники артиста называют его поступок героическим.

Во время исполнения партии в постановочной драке его неудачно бросили. По лицу тенора попал реквизит - кобура от пистолета. Валиев упал, а когда поднялся, стала видна кровоточащая рана на его лице.

Несмотря на это, артист доработал до конца спектакля, после чего был доставлен в травмпункт, где ему зашили раны. Как отмечают "Известия", были повреждены верхняя и нижняя губы.