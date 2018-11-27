Актера Владимира Машкова поздравляют с юбилеем

Во вторник известный российский актер Владимир Машков отмечает юбилей. Оказалось, что артист не слишком любит шумихи вокруг собственного дня рождения, но родные и коллеги все равно поздравляют его.

Сегодня Машкову, который является любимцем российских зрителей, исполняется 55 лет. Едва ли не первое поздравление Владимир получил от своей взрослой дочери Марии, которая пожелала отцу быть счастливым.

Как сообщает "7 Дней", в этом году Машков не планирует устраивать пышный праздник. Выяснилось, что раньше он всегда в праздник звонил своему другу Олегу Табакову, чтобы тот его поздравил. В прошлом году, когда актер набрал номер своего старшего товарища, его увезли в больницу. Теперь, как признается Владимир, день рождения будет навсегда связан для него с этой тяжелой ситуацией.