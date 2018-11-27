Исповедь Великой актрисы

На днях всенародной любимице Нонне Мордюковой исполнилось бы 93 года. Публикуем Её откровенные признания о личных жизненных драмах.

Слава Тихонов

Слава Тихонов был моим первым мужем. Я сразу обратила на него внимание. Тогда думала: раз выбрала, понравился – значит, мой. Помню, приходит в комнату и вытаскивает баночку с капустой и пышки какие-то. Время нелегкое было: 46-47 годы. Студенты голодали. А Слава говорит: «Разрешите вас угостить, Нонна Викторовна». Так он ко мне и перешел, но окончательно его взяло искусство. В студенческом спектакле мне досталась роль Катюши Масловой. Ужасно волновалась, но стала играть. И смеяться могу, и плакать. Чувствовала по комиссии, что в точку попала. Ушла со сцены вся красная, но счастливая. После этой роли многие оказались у меня в кулаке: Славка, Юрка Рудаков, Женька Ташков.

Вася Шукшин

В картине «Простая история» с Шукшиным у нас была глубочайшая любовь. И роман у нас был настоящий, правда, недолгий. Я была замужем. Как-то раз он отозвал меня в сторонку и говорит, что любит меня, даже невестке об этом сообщил. А Славка как чувствовал – приехал с сыном. Он никогда не приезжал на съемки ко мне, а тут приехал. Тяжело было. Вася тогда отснялся и уехал. А мы с ним столько всего могли в искусстве сделать…

Борис Пильняк

После развода с Тихоновым у меня был гражданский муж Борис Пильняк. Я сразу была покорена его грузинским акцентом и хрипатым голосом. Прожили вместе пять лет, и я ушла от него.

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