«Вечерний Челябинск» открывает фотовыставку, посвященную юбилею газеты

27 ноября, в 16 часов, в Государственном историческом музее (ул. Труда 100) состоится открытие выставки «Вечерний Челябинск: 50 лет вместе с городом». Выставка приурочена к полувековому юбилею газеты: первый номер «Вечерки» вышел 31 декабря 1968 года.

На выставке будут представлены работы известных челябинских фотографов – Сергея Васильева, Вячеслава Никулина, Олега Каргаполова, Юлии Боровиковой, Наиля Фаттахова.

Фотографии Сергея Васильева знакомы многим челябинцам, Сергей Григорьевич – единственный в России фоторепортер, который имеет сразу четыре высшие награды «Золотой глаз» престижного международного конкурса World Press Photo. Сергей Васильев приступил к работе в газете «Вечерний Челябинск» с первых дней и проработал 45 лет! «Приказ о создании редакции был подписан 15 декабря, а 31 мы уже выпустили первый номер» - рассказывает Сергей Васильев.

Вячеслав Никулин пришел в «Вечерку» в 1973 году, уволился - в 2017 году! Вячеслав Никулин – участник и призер городских, всесоюзных и международных фотоконкурсов. На открытии выставки будет представлен проект Вячеслава Никулина «С той же точки и тем же фокусом». Автор проекта сделал более ста уникальных снимков городской жизни. Самые ранние из них датируются 1967 годом, а в 2015 году фотокорреспондент снова побывал в этих местах с фотоаппаратом. «Если их сопоставить старые фотографии с современными кадрами, снятыми с той же точки и тем же фокусом, то можно получить тот самый контраст времени, позволяющий многое увидеть, вспомнить, подумать и даже почувствовать», - рассказывает журналист «Вечерки» Сергей Таран, много лет проработавший с Вячеславом Никулиным.

Олег Каргаполов начал сотрудничать с «Вечерним Челябинском» с 2000 года. У Олега большой послужной список знаний, опыта и наград в фотоделе. Он обладатель первого места в номинации «Культура» IV Международного фотоконкурса «Эпохи зримые черты», организованного Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы за портрет пианиста Дениса Мацуева. На международном фестивале фотографии «Фотофест-2013» Олег Каргаполов завоевал третье место и медаль в репортажной номинации.

Юлии Боровиковой 34 года, она мама двоих детей и уже довольно известный фотограф. Два года назад в государственном историческом музее Южного Урала состоялась ее персональная выставка «О жизни с любовью». Можно сказать, что эта тема – главная во всех ее фотоработах, в том числе, представленных на выставке «Вечерний Челябинск: 50 лет вместе с городом».

Наиль Фаттахов только начинает свою карьеру фотокорреспондента, но уже сделал немало ярких и заметных кадров. Со студенческой скамьи он пришел работать в «Вечерку», сейчас Наиль сотрудник интернет-газеты «Znak.com».

В фотографиях выставки отражены основные этапы жизни Челябинска: достижения челябинцев в спортивной и культурной жизни, строительство знаковых объектов в городе.

Выставка завершится 3 декабря, ее можно посетить в Государственном историческом музее по адресу: ул. Труда 100, музейно-выставочный центр (Восточная башня, вход со стороны Набережной).