Карен Шахназаров прокомментировал кончину Бернардо Бертолуччи

Кинорежиссер Карен Шахназаров в понедельник, 26 ноября, прокомментировал кончину своего итальянского коллеги Бернардо Бертолуччи. Ранее сегодня стало известно, что деятель культуры ушел из жизни.

По мнению Шахназарова, Бертолуччи являлся последним великим мастером и настоящим титаном итальянского кино. Карен Георгиевич заметил, что уход из жизни итальянца стал большой потерей для культуры всего мира, поскольку он принадлежал к плеяде легендарных режиссеров: Феллини, Антониони, Висконти, передает РИА "Новости".

Напомним, Бернардо Бертолуччи, который ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, прославился после картин "Последнее танго в Париже" и "Конформист", которые стали культовыми.