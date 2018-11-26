В Москве ушел из жизни диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

Сегодня утром стало известно, что в Москве на 80-м году жизни скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Зрители старшего поколения помнят его ведущим информационной программы «Время».

Печальную новость сообщил артист Ефим Шифрин, друживший с Юрием Ковеленовым. «Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали, сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», - написал Шифрин в своем инстаграме.

Композитор Игорь Николаев присоединился к соболезнованиям, отметив, что Юрий Ковеленов был «наш человек: остроумный, ироничный».

Причина неожиданной смерти Юрия Ковеленова пока не названа. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, пишет «Телепрограмма».