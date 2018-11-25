Директор театра имени Вахтангова сообщил о самочувствии Этуша

Спектакль «Бенефис», в котором играет народный артист СССР Владимир Этуш, в театре имени Вахтангова сегодня вечером был заменен другой постановкой из-за плохого самочувствия актера.

Как рассказал РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, Владимир Абрамович не болен, он просто слаб, что неудивительно, ведь Этушу 96 лет. Крок навестил актера, попил с ним чай. Народный артист СССР очень расстроен, что не смог сегодня выйти на сцену.