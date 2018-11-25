Полицейские со всей России снялись в клипе в честь дня рождения Марка Минкова
25 ноября 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
Неофициальный гимн органов внутренних дел - композицию «Незримый бой» из телевизионного сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» исполнили сотрудники правоохранительных органов из разных регионов России.
Видео размещено на youtube-канале МВД РФ. В записи участвовали сотрудники различных подразделений - автоинспекторы, оперативники, кинологи .
Напомним, 25 ноября композитору Марку Минкову могло бы исполниться 74 года, однако народный артист скончался в 2012 году. Песня написана на слова поэта Анатолия Горохова.