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Сергей Безруков назвал сына в честь своего прадеда
25 ноября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
В семье Сергея Безрукова и Анны Матисон - пополнение. Супруга знаменитого актера, худрука Губернского театра Сергея Безрукова режиссер Анна Матисон родила сына. У их старшей дочки Машеньки появился брат.
Многочисленные поклонницы актера даже не успели поинтересоваться, как пара назвала сыночка. Безруков не заставил их задавать вопросы и сам объявил имя новорожденного сына.
"Сына назвали СТЕПАНОМ, в честь прадеда!" - объявил актер в Инстаграм. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Анна и Сергей детей рожают на родине, в России. И старшая Маша, и малыш Степан появились на свет в одной из столичных клиник.
"Вес 3.630...Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Всё удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!!", - доложил подписчикам Безруков. Актер на родах супруги присутствовал.
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