Сергей Безруков назвал сына в честь своего прадеда

В семье Сергея Безрукова и Анны Матисон - пополнение. Супруга знаменитого актера, худрука Губернского театра Сергея Безрукова режиссер Анна Матисон родила сына. У их старшей дочки Машеньки появился брат.

Сергей Безруков вновь стал отцом

Многочисленные поклонницы актера даже не успели поинтересоваться, как пара назвала сыночка. Безруков не заставил их задавать вопросы и сам объявил имя новорожденного сына.

"Сына назвали СТЕПАНОМ, в честь прадеда!" - объявил актер в Инстаграм. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Анна и Сергей детей рожают на родине, в России. И старшая Маша, и малыш Степан появились на свет в одной из столичных клиник.

"Вес 3.630...Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Всё удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!!", - доложил подписчикам Безруков. Актер на родах супруги присутствовал.