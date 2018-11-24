Театральный критик Инна Вишневская умерла в Москве

Писательница, литературовед, театральный и литературный критик Инна Вишневская умерла в столице в возрасте 93 лет. Об этом сообщил в соцсети ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Вишневская является автором многих произведений об известных русских и советских писателях: Николае Гоголе, Иване Тургеневе, Константине Симонове и многих других. "Ее устные рассказы и выступления - со сцены и в театральных компаниях были всегда поводом для гомерического хохота и потом передавались из уст в уста", - отмечает Заславский.

Прощание с творческим деятелем пройдет в понедельник. Где и во сколько - пока не решено.