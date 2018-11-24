Жена Караченцова в свой день рождения вспомнила последние слова любимого мужа

Супруге актера Николая Караченцова Людмиле Поргиной сегодня исполняется 70 лет. Женщина в свой день рождения вспомнила о последних словах любимого мужа и рассказала о своем состоянии после его ухода.

Поргина отметила, что перед кончиной ее супруг выразил уверенность в том, что в следующем мире все станет только лучше. По словам Людмилы Андреевны, Николай Петрович признался, что жизнь для него пролетела как одна минута, а счастье он нашел в творчестве. Кроме того, актер перед своим уходом напомнил, что рано или поздно его любимая жена будет вновь с ним. "На самом деле мы вечные", – передает Поргина слова Караченцова.

Именинница в беседе с журналистом "СтарХита" добавила, что ей пока невыносимо находиться в подмосковном доме с собакой, четырьмя кошками, но без Николая Петровича. Людмила Андреевна не исключила, что сегодня в честь своего праздника посидит с приятельницами и поблагодарит Бога за то, что он подарил ей встречу c Караченцовым.