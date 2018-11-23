Известный актер раскрыл внебрачного сына Александра Абдулова

Известный актер театра и кино Георгий Мартиросян был одним из лучших друзей своего коллеги, популярного актера Александра Абдулова. Мартиросян рассказал тайне друга в программе Бориса Карчевникова "Судьба человека".

Александр Абдулов умер от рака в 2008 году. Ему было только 54 года. У Абдулова тогда остались вдова Юлия, 10-месячная дочь Женя, мама и взрослая приемная дочь Ксения Алферова. Абдулов был кумиром многих женщин. Ему присывали романы.

До первой жены актрисы Ирины Алферовой у Александра Абдулова были серьезные отношения с Татьяной. Эта женщина была старше актера. Как рассказал Мартиросян, однажды Абдулов признался ему, что у него есть внебрачный сын, он видел маленького "абдульчика".

Увидев однажды мальчика, Абдулов понял, что у него растет сын. Но с мальчиком даже не познакомился. А Георгий Мартиросян советовал другу признать сына. Роман с Татьяной у Абдулова закрутился после окончания им института. Девушка забеременела. Но актер не был готов к семейной жизни. Они расстались. Татьяна уехала жить в другую страну.

Александр несколько лет не встречал свою бывшую возлюбленную. Через несколько лет они встретились, актер пришел к ней домой. На встречу выбежал мальчик - маленькая копия Абдулова. Татьяна строила новые отношения и хотела, чтобы сын узнал, кто его родной отец. Мартиросян посоветовал другу сделать это. Но Абдулов так и не смог.