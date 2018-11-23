Вдова Хворостовского опубликовала трогательный пост в годовщину смерти мужа

Ровно год назад не стало известного российского артиста Дмитрия Хворостовского. Супруга певца Флоранс в годовщину смерти любимого опубликовала на своей страничке в соцсети трогательный пост.

Женщина написала, что в это время в 2017 году Дмитрий мирно ушел из жизни, находясь в ее объятьях. Флоранс отметила, что она никогда не забудет, как ее любимый муж сделал свой последний вздох. Она призналась, что скучает по супругу каждый день. "Я люблю тебя и всегда буду любить", – заключила вдова артиста.

Напомним, Дмитрий Хворостовский долгое время боролся с тяжелой формой онкологического заболевания. Его не стало в возрасте 55 лет.