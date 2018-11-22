Джигарханян дома, он выписан из санатория

Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян выписан из санатория и поправляется в домашней обстановке, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян. На следующей неделе он планирует прийти в театр.

В октябре он не смог посетить премьеру спектакля в театре своего имени. Теперь ждет с нетерпеньем, когда увидит постановку.

Ранее СМИ писали об информации от подруги Армена Борисовича, которая рассказала, что артист "плох и сильно сдал". Женщина объяснила, что видела его неделю назад и ему уже тогда было нехорошо, а сейчас его состояние резко ухудшилось.