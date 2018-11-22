Молодые кинематографисты учатся и общаются в Берлине

В столице Германии стартовал проект под названием "Диалог через Киномастерские", цель которого развивать горизонтальных и вертикальные связи участников проекта России, Украины, и Германии как между собой, так и с различными общественными и государственными институтами. Проект реализован при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Не случайно выбран такой формат проекта. Киномастерская – уникальный формат, предполагающий групповое творчество над общей целью и, что самое важное, предполагающий диалог в реальном времени. Очень важным является и то, что творческий конфликт в групповом творчестве позволяет достичь общей цели лучшим способом. Ведь во время общего проекта все действия направлены на общую цель, и во время споров и обсуждений появляются новые решения, которые остаются общими. Кино вовлекает в процесс создания большое количество людей и является популярной культурной формой среди молодежи, что предполагает возможность широкого охвата зрителей.

Участниками киномастерской могут стать молодые люди из России, Украины, Германии. Это преимущественно студенты, занятые творческими практиками, владеющие навыками фотографирования и видеосъемки. Всю информацию можно найти на сайте.

Во время учебы участники интенсивно заняты на лекциях по сценарному мастерству, кинорежиссуре, операторскому мастерству, монтажу, работе со звуком. В свободное от лекций время участники заняты выполнением заданий по преподаваемым дисциплинам. В течение первой недели участники должны определиться с кем из других участников из других стран они образуют творческую группу и выбрать себе художественного руководителя из одного из доцентов киномастерской. Неделя второй сессии посвящена завершающей стадии создания фильма – монтажу и дополнительным съемкам, которые могут потребоваться для создания фильмов. Выбор художественной или документальной формы фильма является правом творческой группы. Хронометраж фильма не должен превышать двадцати минут.



Фильмы должны состоять из съемок, сделанных в Германии, России, Украине. Это ограничение является основным творческим вызовом и призвано дать возможность для творческого поиска путей преодоления этого разделения.