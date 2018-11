Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Британский актер Хью Лори, известный по сериалам "Доктор Хаус", "Дживс и Вустер", стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи.

Актер был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству: "Он сделал успешную карьеру, которая охватывает более 35 лет, в качестве актера, комика, писателя и музыканта", - говорится в сообщении британской короны в Twitter.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце с участием принца Чарльза. Ранее - в 2007 году - королева Великобритании Елизавета II пожаловала Хью Лори звание офицера ордена Британской империи. В 2016 году актер получил звезду на голливудской "Аллее славы".





Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3