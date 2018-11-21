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В Большом театре сообщили о смерти оперного певца Максима Михайлова
21 ноября 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
О смерти оперного певца Максима Михайлова сообщили в Большом театре. Максим Михайлов скончался на 57-м году жизни. Информации о дате и месте прощания и похорон оперного певца пока нет.
Михайлов - народный артист Чувашской Республики. Он родился 13 мая 1962 года. В 1980 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу тромбона. По окончании Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных по классу тромбона и по классу вокала в 1987 году был приглашен в Большой театр.
Артист в том же году победил на Международном конкурсе вокалистов имени Глинки. В Большом театре певец исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Жизнь за царя" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, "Борис Годунов" Мусоргского, "Садко" и "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" Чайковского.
Михайлов выступал на самых знаменитых сценах мира: Ла-Скала, Ковент-Гарден, Парижская национальная опера, Метрополитен-опера.
Отметим, дед и отец артиста служили в Большом театре. Максим Михайлов - внук советского камерного и оперного певца (бас-профундо), народного артиста СССР, лауреата двух Сталинских премий Максима Дормидонтовича Михайлова. Отец Максима Михайлова Игорь Михайлов также являлся басом, солистом Большого театра.
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