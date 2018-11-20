В Москве проходит прощание с артистом Евгением Осиным

Во вторник, 20 ноября, в Москве проходит прощание с известным артистом Евгением Осиным. Тело артиста было найдено 17 ноября, а за несколько дней до этого певец перестал выходить на связь с родными.

Известно, что поминальную службу организовали в ритуальном зале Троекуровского кладбища, куда пришли родственники и друзья Евгения Осина, передает "СтарХит".

Известно, что дочь музыканта также пришла сегодня на церемонию прощания. Девушка призналась, что все еще не может поверить в то, что ее отца больше нет. Уточняется, что она прочитала перед собравшимися стихотворение, которое написала специально для папы.

В последние годы Евгений Осин страдал от алкогольной зависимости.