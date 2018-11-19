Знаменитый 84-летний актер и режиссер высказался с юмором о пенсионном законе

Знаменитый 84-летний актер и режиссер, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт высказался с юмором о пенсионной реформе, имея ввиду повышение пенсионного возраста.

По признанию Ширвиндта, точно назвать плюсы и минусы пенсионной реформы невозможно, и он измерил ее "количеством лет дружбы со своим коллегой худрук театра "Ленком" Марком Захаровым.

Отметим, Захарову 85 лет уже исполнилось, Ширвиндт отметит 85-летние в 2019 году. У Александра Ширвинда есть люди, с которыми он дружит десятилетия. Так с его дружбе с Захаровым - 61 год. Как пошутил Ширвиндт, "по новым правилам предпенсионный возраст, а еще вчера наша дружба была бы уже на пенсии". "То есть как бы хорошо...", - оценил он.

По словам худрука Театра Сатиры, "суммарный возраст 11 художественных руководителей московских театров старше Москвы". "Ведь каждому от 80 до 86 лет! Вот где реформа, наверное, нужна", - сказал Ширвиндт. "Но реформа — не революция. Не хочется крови и смертей", — цитирует Ширвиндта "Собеседник".

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