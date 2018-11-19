Ушел из жизни актер, снимавшийся в «Пятом элементе»

Сегодня стало известно, что в возрасте 89 лет ушел из жизни британский актер польского происхождения Джон Блузал. Он прославился, исполнив одну из ролей в фантастическом боевике «Пятый элемент».

Джон Блузал родился в Польше в 1929 году. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Австралию. Там он и начал играть в театре. Телевизионная и кинокарьера Блузала стартовала в 1956 году, а в 1960 он перебрался в Великобританию, где продолжил актерскую карьеру.

Блузал снимался в полном метре и в телевизионных сериалах. Например, британские телезрители знают его по сериалу «Викарий из Дибли». Кроме того, он снимался в мюзикле Help! с группой «Битлз», в бондиане «Казино Рояль», в «Пятом элементе» вместе с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович. Всего «послужной список» Джона Блузала насчитывает 132 проекта, в которых актер успел принять участие, пишет Lenta.ru.