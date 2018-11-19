Красноярский институт искусств получил имя Дмитрия Хворостовского
19 ноября 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Красноярский институт искусств получит имя выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского, который в свое время окончил это учебное заведение и стал, пожалуй, самым знаменитым его выпускником.
«Красноярский институт искусств назовут в честь Дмитрия Хворостовского. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал приказ о переименовании образовательного учреждения», - сообщила пресс-служба министерства культуры Красноярского края.
Всемирно известный оперный баритон Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске. Год назад артист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его имя уже носят музыкальная школа, где он учился, и театр оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Институт после переименования будет называться «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», сообщает РИА Новости.
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