Красноярский институт искусств получил имя Дмитрия Хворостовского

Красноярский институт искусств получит имя выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского, который в свое время окончил это учебное заведение и стал, пожалуй, самым знаменитым его выпускником.

«Красноярский институт искусств назовут в честь Дмитрия Хворостовского. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал приказ о переименовании образовательного учреждения», - сообщила пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Всемирно известный оперный баритон Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске. Год назад артист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его имя уже носят музыкальная школа, где он учился, и театр оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Институт после переименования будет называться «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», сообщает РИА Новости.