Если режиссёр Кирилл Серебренников посидит в тюрьме немного, то выйдет новым Ходорковским. При этом, как и старый Ходорковский, творческий деятель не признаёт своей вины в этом громком уголовном деле.



Известный тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook пересказывает слова адвоката Александра Добровинского, который случайно встретился с Кириллом Серебренниковым и предложил ему свою помощь. Через неделю от Серебренникова звонит адвокат: "Александр Андреевич, спасибо за предложение, но между собой мы решили так: если немного посидит, это не страшно, но зато из тюрьмы выйдет новым Ходорковским".



Караулов напоминает, что, по данным следствия, Гоголь-центр истратил почти 20 миллионов рублей на закупку бумаги. При том, что сам Минкульт, который ничем кроме производства бумаги не занимается, потратил на неё 1 млн рублей. Далее Караулов намекает на квартиру в Берлине почти в 300 квадратных метров.



Между тем правозащитники и коллеги Серебренникова по цеху считают, что у него было достаточно средств от постановок в европейских столицах, чтобы купить себе квартиру в Берлине. Они же говорят о том, что сам режиссёр знает, кто и почему ведёт эту травлю против него. Припоминают также, что впервые Гоголь-центр получил материальную помощь после того, как на театр обратил внимание премьер Дмитрий Медведев.



