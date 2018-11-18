Легендарный мышонок Микки Маус отмечает 90-летний юбилей

Легендарный мультипликационный персонаж Уолта Диснея, мышонок в белых перчатках Микки Маус отмечает сегодня юбилей. 18 ноября 1928 года состоялась премьера знаменитого мультфильма «Пароходик Вилли».

Микки Маусу исполнилось 90 лет. Собственно кинодебют мышонка состоялся раньше официальной даты его дня рождения, но первые мультфильмы с его участием, «Безумный самолет» и «Галопом на страусе» были немыми и не привлекли внимания зрителей. Но Уолт Дисней не оставил своего детища после двух неудач, и вышедшая в 1928 году звуковая анимационная лента «Пароходик Вилли» принесла славу мышонку и успех его создателю.

О Микки Маусе известно, что до 1947 года его озвучивал лично Уолт Дисней. Во многом благодаря оглушительной популярности своего персонажа Микки Мауса и его подруги Минни Маус Уолт Дисней до сих пор является абсолютным рекордсменом американской киноакадемии по числу статуэток «Оскар» - он обладатель 26 почетных наград. В 2004 году Микки Маус возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых персонажей Forbes с цифрой 5,8 миллиарда долларов, пишет «Газета.ру».