Издана последняя песня Виктора Цоя "Атаман"
17 ноября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Издана последняя песня рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя "Атаман". Долгое время эта композиция Цоя считалась утраченной. О том, что трек "Атаман" может быть издан, минувшей весной рассказал сын исполнителя Александр Цой. По данным интерет-издания "Фонтанка", песню выпустили на виниле и в виде компакт-диска.
Запись отреставрирована с первоисточника – аудиокассеты из личного архива кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Цоем в последние годы его жизни.
Запись была найдена случайно и передана барабанщику группы, художнику Григорию Гурьянову.
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