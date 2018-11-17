Издана последняя песня рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя "Атаман". Долгое время эта композиция Цоя считалась утраченной. О том, что трек "Атаман" может быть издан, минувшей весной рассказал сын исполнителя Александр Цой. По данным интерет-издания "Фонтанка", песню выпустили на виниле и в виде компакт-диска.

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Запись отреставрирована с первоисточника – аудиокассеты из личного архива кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Цоем в последние годы его жизни.

Запись была найдена случайно и передана барабанщику группы, художнику Григорию Гурьянову.