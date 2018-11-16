Найден утраченный мультфильм Уолта Диснея о прототипе Микки Мауса

Японский коллекционер Ясуши Ватанабэ сообщил, что обнаружил в своей коллекции якобы утраченный мультфильм Уолта Диснея. Согласно последней информации, данная работа хранилась у него много лет.

Картина "Neck'n'Neck" рассказывает о кролике Освальде, который является прототипом легендарного Микки Мауса. Согласно информации издания The Asahi Shimbun, Ватанабэ приобрел мультфильм еще в свои школьные годы, а его ценность осознал лишь после прочтения книги о потерянных работах Диснея.