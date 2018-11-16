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Ушел из жизни "русский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов
16 ноября 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что из жизни ушел российский гитарист Иван Смирнов. Согласно последней информации, известный музыкант скончался в возрасте 63 лет, однако причина его смерти не уточняется.
Данные об уходе из жизни Смирнова предоставил на своей страничке в социальной сети Facebook музыкант Андрей Большаков.
Отметим, что Ивана Смирнова называли "российским Хендриксом" за его уникальный талант. Он начал свою карьеру вместе с Владимиром Кузьминым, а впоследствии выступал сольно, а также с коллективами "Голубые гитары", "Арсенал", "Второе дыхание" и "Бумеранг".
Именно он является автором музыки для картин "Дом дураков" и "Бой с тенью – 2".
Информации о дате и времени прощания с Иваном Смирновым пока не поступало.
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