Сегодня стало известно, что из жизни ушел российский гитарист Иван Смирнов. Согласно последней информации, известный музыкант скончался в возрасте 63 лет, однако причина его смерти не уточняется.

Данные об уходе из жизни Смирнова предоставил на своей страничке в социальной сети Facebook музыкант Андрей Большаков.

Отметим, что Ивана Смирнова называли "российским Хендриксом" за его уникальный талант. Он начал свою карьеру вместе с Владимиром Кузьминым, а впоследствии выступал сольно, а также с коллективами "Голубые гитары", "Арсенал", "Второе дыхание" и "Бумеранг".

Именно он является автором музыки для картин "Дом дураков" и "Бой с тенью – 2".

Информации о дате и времени прощания с Иваном Смирновым пока не поступало.