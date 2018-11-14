Скончался актер из фильмов «Тихий Дон» и «Верные друзья»

Актер Сергей Юртайкин, известный по фильмам "Невероятные приключения итальянцев в России", "Тихий Дон" и "Верные друзья", скончался минувшей ночью. Об этом сообщается на сайте ВГИК им.Герасимова.

Сергей Юртайкин скончался на 92-м году жизни, причина смерти не называется. Отмечается, что в последние годы актер проживал в Истринском районе у своего племянника, священника Макария Юртайкина.

За свою карьеру актер сыграл во множестве фильмов. Одной из первых заметных работ стала съемка в ставшем впоследствии легендарным фильме "Тихий Дон". В картине Юртайкин сыграл роль удалого Валета.