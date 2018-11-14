//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Кейт Миддлтон скопировала образ леди Ди для семейного фото
- Поклонники опасаются за здоровье Олега Басилашвили
- Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
- Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Скончался актер из фильмов «Тихий Дон» и «Верные друзья»
14 ноября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Сергей Юртайкин, известный по фильмам "Невероятные приключения итальянцев в России", "Тихий Дон" и "Верные друзья", скончался минувшей ночью. Об этом сообщается на сайте ВГИК им.Герасимова.
Сергей Юртайкин скончался на 92-м году жизни, причина смерти не называется. Отмечается, что в последние годы актер проживал в Истринском районе у своего племянника, священника Макария Юртайкина.
За свою карьеру актер сыграл во множестве фильмов. Одной из первых заметных работ стала съемка в ставшем впоследствии легендарным фильме "Тихий Дон". В картине Юртайкин сыграл роль удалого Валета.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
В Евросоюзе призвали противостоять гибридной войне из-за "российской агрессии"
//Новости СМИ2
//Новости RedTram
//В мире
Украина охвачена акциями протеста из-за отсутствия отопления
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//Политика
//Новости партнеров
//Политика
Тереза Мэй не может одновременно воевать с Россией и Германией
//Политика
//В мире
//В мире
//Культура
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
//Общество
//Общество
Пушилин поддержал вдову погибшего главы деньгами, жильем и служебным автомобилем
//Новости Redtram
//Общество
Почта Донбасса просит филателистов продать скандальный почтовый блок №21
//В мире
В армии ДНР отреагировали на сообщения о деморализации ополченцев накануне зимы
Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
//В мире
В Индии обезьяна выкрала у матери младенца и оставила его умирать на крыше
//Здоровье
Сокращающий продолжительность человеческой жизни продукт назвали исследователи
//Общество
На почте Донбасса перепутали героев Великой Отечественной войны
//Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости россиян ОРВИ
Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
//В мире
В МИД Китая отреагировали на идею создания общеевропейской армии
//В мире
Белорусские нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии
//В мире
Соратник Порошенко огласил детали вероятной стратегии покорения Донбасса Киевом