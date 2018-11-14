СМИ: Стэн Ли перед уходом из жизни создал нового супергероя

Легендарный создатель комиксов Стэн Ли перед своей кончиной создал нового супергероя. Соответствующую информацию утром в среду, 14 ноября, предоставила дочь покойного писателя Джоан Селия.

Согласно последней информации, идею об очередном персонаже подала отцу именно дочка, однако Стэн Ли самостоятельно прорабатывал образ героя, который был назван Dirt Man (Человек-грязь), передает TMZ. Женщина призналась, что работа над этим супергероем еще не закончена, однако уже сейчас можно сказать, что он невероятно интересный.

Напомним, создатель огромного количества комиксов Стэн Ли ушел из жизни в минувший понедельник в Лос-Анджелесе. Ему было 95 лет.