СМИ: Стэн Ли перед уходом из жизни создал нового супергероя
14 ноября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный создатель комиксов Стэн Ли перед своей кончиной создал нового супергероя. Соответствующую информацию утром в среду, 14 ноября, предоставила дочь покойного писателя Джоан Селия.
Согласно последней информации, идею об очередном персонаже подала отцу именно дочка, однако Стэн Ли самостоятельно прорабатывал образ героя, который был назван Dirt Man (Человек-грязь), передает TMZ. Женщина призналась, что работа над этим супергероем еще не закончена, однако уже сейчас можно сказать, что он невероятно интересный.
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