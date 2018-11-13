Ушел из жизни создатель Человека-паука и Людей Икс Стэн Ли

Ушел из жизни всемирно известный американский писатель Стэн Ли, который является создателем комиксов о Человеке-пауке, Людях Икс, Железном человеке, Халке и многих других персонажах Marvel.

Информацию предоставила дочь Ли, которая отметила, что ее отец скончался на 96-м году жизни в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание TMZ, в последние несколько лет писатель страдал от ряда заболеваний, в частности, от пневмонии и проблем с глазами.

Отметим, что с 1994 по 2018 год Стэн Ли снимался в роли самого себя в различных фильмах студии Marvel и был продюсером некоторых картин.