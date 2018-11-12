Александр Стульнев покидает пост директора Театра Табакова

Директор московского театра «Табакерка» Александр Стульнев заявил, что покидает свой пост по собственному желанию. Он работал в этой должности со дня основания театра Олега Табакова.

«Никто меня не выгонял. Я беру и ухожу из театра по собственному желанию. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского», - уточнил Александр Стульнев.

Московский театр Олега Табакова «Табакерка» был основан в 1997 году. «Табакерку» и МХТ возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. Александр Стульнев занимал пост директора «Табакерки» со дня основания театра. В марте нынешнего года Олег Табаков скончался. После его смерти художественным руководителем театра стал Владимир Машков, сообщает РИА Новости.