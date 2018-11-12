Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами

В Челябинске 10 ноября прошел грандиозный концерт исполнителей фламенко. На одну сцену вышли лучшие исполнители Урала и Сибири, а также приглашенные звезды – Наталья Меириньо из Мадрида и Марианна Маиеру из Генуи.

Наталья Меириньо была гостьей челябинского фестиваля в прошлом году, и произвела большое впечатление на зрителей своим необычным номером. В нем испанская танцовщица продемонстрировала все приемы исполнения фламенко и различные атрибуты этого танца, показав мастерство работы с мантоном (шалью), веером, кастаньетами, умение управлять юбкой с длинным шлейфом (бата де кола). На этот раз Наталья Меириньо подготовила для челябинской сцены композицию в одном из самых популярных стилей фламенко – гуахира.









Марианна Маиеру сотрудничает с уральскими школами фламенко на протяжении нескольких лет. В Челябинске она всегда является желанной гостьей, и неоднократно радовала зрителей яркими и оригинальными постановками, которые создавала специально для выступления на Южном Урале. Среди них танец под стихи испанского поэта; русский народный танец, переходящий во фламенко; испанский танец под индийский музыкальный инструмент ситар. В этом году Марианна порадовала челябинских зрителей сложной композицией из двух редко исполняемых стилей фламенко.

Наталья Меириньо и Марианна Маиеру приехали в Челябинск по приглашению организаторов фестиваля «Flamenco de primavera». Они стали членами жюри конкурса уральских исполнителей фламенко, приняли участие в гала-концерте, а затем проведут ряд мастер-классов.









- Фестиваль у нас юбилейный, проходит в пятый раз. За эти годы фламенко на Урале активно развивалось, рождаетсямного новых коллективов. Число участников у нас постоянно увеличивается: в прошлом году было 110 человек, в этом году 170. Когда пять лет назад мы выступили с идеей организации фестиваля, любители фламенко восприняли ее с большим энтузиазмом. К пятилетнему рубежу он не убавился. Фестиваль всегда создает праздничное настроение - это здорово, за этим люди туда и едут, - рассказывает организатор мероприятия, руководитель челябинской школы фламенко «Фиеста» Лариса Хорват.

В южноуральскую столицу приехали гости из Екатеринбурга, Березовского, Снежинска, Миасса и Перми. На фестивале-конкурсе «Flamenco de primavera» мастерство участников оценивается в различных возрастных категориях и номинациях. Лучшие номера были показаны на гала-концерте после завершения конкурсной программы.