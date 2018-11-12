Александр Новиков приезжает в Челябинск

2 декабря в 19.00 в ДК железнодорожников Александр Новиков представит вниманию челябинских слушателей специальную праздничную программу, составленную из самых популярных песен.

Поэт, композитор, основатель жанра современного городского романса Александр Васильевич Новиков вошёл в историю русской песни как один из самых популярных авторов-исполнителей. Лауреат общенациональной премии «Овация». Неоднократный лауреат премии «Шансон года». Лауреат международной литературной премии имени Сергея Есенина.

В 1984 году он записал альбом «Вези меня, извозчик», который побил все рекорды популярности и масштабы тиражирования.

За время творческой деятельности написал более 300 песен, выпустил 23 авторских альбома. Создал большой цикл песен на стихи Сергея Есенина. Кроме того, создал цикл песен на стихи поэтов Серебряного века.

В ранние годы увлекался рок-музыкой. В 1981 году создал студию «Новик-рекордс» и группу «Рок-Полигон», с которой записал одноименный альбом.

С 1990 года Новиков – художественный руководитель Театра песни Александра Новикова, студии «Новик-рекордс». В настоящее время, кроме музыкального творчества и концертной деятельности, занимается общественной деятельностью — возглавляет Фонд «400-летия Дома Романовых на Урале». С 24 июня 2010 года является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады.

2018 год — юбилейный для Маэстро. 31 октября ему исполнилось 65 лет.

В праздничной концертной программе прозвучат легендарные хиты маэстро: «Извозчик», «Помнишь, девочка?», «Шансоньетка», «Пускай ты выпита другим…» и другие.