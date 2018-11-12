Сегодня Людмиле Гурченко исполнилось бы 83 года

Сегодня, 12 ноября, народной артистке СССР Людмиле Марковне Гурченко исполнилось бы 83 года. Но если правда, что артист жив, пока его помнят, то Людмила Марковна сегодня принимает поздравления.

Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а город оказался в оккупации, и шестилетняя Люся пела арии из немецких оперетт перед солдатами, добывая пропитание себе и матери.

В 1953 году Людмила уехала из Харькова в Москву и поступила во ВГИК на курс С. Герасимова и Т. Макаровой. В 1956 году начинающая актриса дебютировала в фильме «Дорога правды», и первая же произнесенная фраза «Я не затем сюда пришла, чтобы молчать!» - стала пророческой. В том же году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Песенка про пять минут неслась, без преувеличения, из каждого утюга, а Людмила Гурченко проснулась знаменитой.

У Людмилы Марковны огромная фильмография. Она снималась даже в те годы, которые позже в своих мемуарах назовет «забвением». Но все же она добилась своего. Образ Гурченко не сходил с обложек журналов, песни в ее исполнении звучали повсюду. Людмила Марковна прожила сложную, но безусловно яркую жизнь и навсегда осталась в памяти ее поклонников ярчайшей кинодивой, звездой первой величины.