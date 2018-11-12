Скончался актер из «Космической одиссеи 2010» Стенли Кубрика

Сегодня стало известно, что ночью скончался известный канадский актер театра, кино и телевидения Дуглас Рейн. Сообщается, что артист ушел из жизни по естественным причинам в возрасте 90 лет.

Карьера Дугласа Рейна продолжалась с 1955 года по 2011, когда он ее завершил. Однако широкая известность пришла к нему поздно: в 1984 году он озвучил компьютер HAL 9000 в фильме Стенли Кубрика «Космическая одиссея 2010», после чего наконец проснулся знаменитым.

Самым популярным сериалом с участием Дугласа Рейна стали «Фантасты-предсказатели» 2011 года. После его выхода актер объявил о завершении своей карьеры.

Дуглас Рейн скончался в больнице, в пригороде канадского города Стратфорд. Дата прощания и место похорон актера пока неизвестны, пишет «Телепрограмма».